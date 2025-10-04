Terug

K3-reünie is begonnen: eerste emotionele beelden uit Antwerpen

Muziek

Vandaag, 11:32

Eindelijk was het zover: het eerste reünieconcert van de originele K3-leden Kristel, Karen en Kathleen werd vrijdagavond gegeven in het voormalig Sportpaleis, nu AFAS Dome te Antwerpen. Het was een avond vol dansjes, glitterjurken en vrolijke muziek. Maar ook: emoties.

De kop is eraf dus, zou je kunnen stellen. Maar de drie dames gaan het nog druk genoeg krijgen, gezien dit het eerste concert was van maar de liefst 41. De Nederlandse fans, die niet naar België kunnen of willen reizen, moeten nog even wachten op het eerste concert in eigen land. Dat gaat pas op 2 april 2026 plaatsvinden in Rotterdam Ahoy.

'Waanzinnig mooie show'

Fans konden niet wachten om het originele trio weer te zien, bleek ook uit de vraag naar kaartjes. In totaal zijn er al 600.000 tickets verkocht. Donderdag maakte Studio 100-baas Gert Verhulst bij 538 nog bekend dat er extra kaarten beschikbaar zijn. "Het is een waanzinnig mooie show geworden," zegt Verhulst. "In het begin waren de dames een beetje onzeker. De repetities hadden ze wel nodig. Maar nu zijn ze er helemaal klaar voor en ze zijn heel trots."

En dat bleek ook zeker uit de show die vrijdagavond opgevoerd werd in Antwerpen. Op beelden bovenaan het artikel is te zien dat het een vrolijke potpourri van dansjes, liedjes, glitters en effecten was. Maar ook was het van tijd tot tijd emotioneel; de dames hebben de nodige omhelzingen met elkaar gedeeld.

Door Daniël Bom

