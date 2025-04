Grootste muziekcollectie van Europa opent in hartje Hilversum

De BCC in Hilversum is weg, maar op de plek van de failliete elektronicazaak op de Kerkbrink bouwt het Hilversumse museum Beeld & Geluid een uitgebreid muziekdepot met een miljoen cd's en 500.000 lp's. Alles wat ooit op vinyl en muziek is verschenen in Nederland, krijgt een plekje en is straks, vrij toegankelijk, door iedereen te beluisteren. Een droom voor elke muziekliefhebber. Hart van Nederland nam een kijkje bij de verhuizing op woensdag, is te zien in bovenstaande video.

"Dat er bijzondere dingen tussen gaan zitten, weten we zeker. Het gaat om een miljoen cd's, en een aantal heel mooie boeken", vertelt Jennemiek Leijssen van Beeld & Geluid.

De ruimte wordt het grootste muziekdepot van Europa, vertelt adjunct-directeur Beeld & Geluid Julia Vytopil. "Het depot is zeker uniek, het zijn alle cd's en platen die ooit zijn uitgebracht in Nederland. Ze komen allemaal van Nederlandse radiostations en uit bibliotheken en gaan terug tot het begin van de platengeschiedenis."

Een van de oudste items in het depot staat zelfs nog op wasrol. "Dat is uit begin 20ste eeuw dus. Je kunt dit zien vanachter een raam."

Je gaat allemaal muziekherinneringen tegenkomen uit je eigen jeugd. Julia

Het leukste element is volgens Vytopil de herinnering. "Iedereen is welkom om muziek te komen luisteren. Met een koptelefoon, zoals je dat vroeger deed bij de Free Record Shop. Je gaat allemaal muziekherinneringen tegenkomen uit je eigen jeugd." Ook moet het volgens de adjunct-directeur een plek zijn waar mensen samen kunnen komen voor bijvoorbeeld lezingen of presentaties over muziek. "Het moet een plek zijn waar alle muziekliefhebbers van Nederland en daarbuiten zich thuis kunnen voelen. Want dit is er in Nederland nog niet."