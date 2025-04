Nieuwe zender Radio Noordzee speelt in op groeiende liefde voor Nederlandstalige muziek

Nederland heeft er een nieuwe radiozender bij: Radio Noordzee. De zender draait uitsluitend Nederlandstalige muziek en is te beluisteren via DAB+ en online. Volgens Talpa, het mediabedrijf achter de zender, is de lancering een antwoord op de toenemende populariteit van muziek van eigen bodem.

De officiële start wordt dinsdagochtend verricht door prins Pieter-Christiaan van Oranje in de eerste uitzending van de zender, gepresenteerd door Silvan Stoet. Gedurende de dag nemen bekende Nederlandse artiesten het stokje over, onder wie Nielson, Mart Hoogkamer, de 3J’s en Marco Schuitmaker.

Groeiende populariteit

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat die keuze voor volledig Nederlandstalige muziek aansluit bij wat veel mensen willen horen. Ruim een kwart van de panelleden (29 procent) zegt de afgelopen jaren méér Nederlandstalige muziek te zijn gaan luisteren. 36 procent van de Nederlanders zegt dagelijks naar Nederlandstalige nummers te luisteren, en 24 procent meerdere keren per week.

Volgens de respondenten die vaker naar deze muziek luisteren komt dat vooral doordat er meer aanbod is van eigentijdse Nederlandstalige muziek (68 procent), zoals Yves Berendse, Suzan & Freek en Flemming. Ook zegt 36 procent van hen Nederlandstalige muziek meer te waarderen dan vroeger en speelt zichtbaarheid op sociale media voor 27 procent ook een grote rol.

Gevoel van eigen bodem

De naam Radio Noordzee roept bij veel luisteraars herinneringen op aan het zeezender-tijdperk. In de jaren zeventig zond Radio Noordzee Internationaal uit vanaf het schip de Mebo II, voor anker op de Noordzee voor de kust van Nederland. De zender groeide uit tot een icoon in de Nederlandse radiogeschiedenis, met populaire dj’s en een rebels karakter. In 1974 kwam er een einde aan de uitzendingen toen de anti-zeezenderwet van kracht werd. De huidige Radio Noordzee borduurt qua naam en uitstraling losjes voort op dat erfgoed, maar heeft inhoudelijk geen directe link met de originele zeezender.

Radio Noordzee wil zich profileren als een zender met 100 procent Nederlandstalige muziek, van klassiekers tot nieuwe hits. Volgens creatief directeur van Talpa Radio Dave Minneboo is het succes van Nederlandstalige muziek "ongekend" en verdient deze een eigen podium. Vanaf woensdag start de vaste programmering, met onder meer Marlayne Sahupala en Jan-Paul Grootentraast.