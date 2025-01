Yves Berendse wint Diamanten Award voor hit Terug In De Tijd

Yves Berendse is dinsdagavond in de RTL-talkshow Renze verrast met een Diamanten Award. De zanger kreeg de onderscheiding uitgereikt van René Froger omdat zijn hit Terug In De Tijd meer dan 50 miljoen keer gestreamd is. "Een hele bijzondere eer vandaag. Ik heb een paar hele leuke mooie platen voor je meegenomen", zei Froger toen hij de studio binnen kwam lopen.

Berendse kreeg niet alleen een diamanten plaat uitgereikt, maar ook een platina plaat en een gouden plaat. De platina award kreeg Berendse voor het nummer Zin In Jou. Het betekent dat het lied meer dan 20 miljoen keer is gestreamd. De gouden plaat kreeg de artiest voor zijn nummer Alleen Met Jou, dat hij samen met Emma Heesters uitbracht. Bij een gouden plaat is een single meer dan 10 miljoen keer gestreamd.

Berendse scoorde kortgeleden ook al met het nummer 'Spijt Is Voor Later', dat hij schreef voor Martin Morero, het personage uit Gooische Vrouwen. Dat zie je in de video bovenaan.

"Ik ben super, super trots op je, dat weet je. Ik zou zeggen: geniet ervan", zei Froger nog tegen Berendse. Daar raakte de 31-jarige zanger zichtbaar door geëmotioneerd. "Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel eervol", aldus Berendse.

ANP