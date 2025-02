André Hazes krijgt tijdens show vuurwerk in gezicht en 'verliest wenkbrauwen'

André Hazes is tijdens een van zijn optredens geraakt door vuurwerk, zo laat hij zondagavond weten op Instagram. "Benieuwd wat er gebeurd is? Swipe naar links," schrijft hij bij een selfie waarop zijn wenkbrauwen volledig verdwenen lijken. Toch lijkt hij het incident met humor op te pakken, want hij voegt een lachende emoji toe.

Op de video die hij deelt, is te zien hoe Hazes vanaf het podium vooroverbuigt om iemand in het publiek te laten meezingen in zijn microfoon. Op dat moment spuit er vuurwerk recht in zijn gezicht. Of zijn wenkbrauwen echt zijn weggebrand of dat hij een filter heeft gebruikt, laat de zanger in het midden.