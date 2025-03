Duitse politie doet kostbare muzikale vondst bij grens Roermond

De Duitse politie heeft bij een grenscontrole vlak over de grens bij Roermond vijftien dure klarinetten aangetroffen in een auto. De muziekinstrumenten, met een geschatte waarde van 65.000 euro, bleken eerder deze week in Amsterdam te zijn gestolen.

Vorig jaar begin december heeft minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie tijdelijke controles ingesteld om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan, zie video hierboven.

In het voertuig werd ook een bivakmuts gevonden, samen met inbrekersgereedschap en een mobiele stoorzender. Al deze spullen zijn in beslag genomen.

Gestolen uit een showroom

De bestuurder van de auto is een 42-jarige man uit Servië. Hij reed in een personenauto met een in Duisburg geregistreerd kenteken en werd op dinsdagmiddag 18 maart gecontroleerd bij het knooppunt Elmpt, net over de grens in Duitsland. De man kon geen bon of ander bewijs tonen van de herkomst van de klarinetten en werd direct aangehouden en overgebracht naar een Duitse cel.

Na onderzoek bij de Franse fabrikant Buffet Crampon bleek dat de instrumenten recent zijn afgeleverd in Amsterdam en daar in de nacht van zondag op maandag zijn gestolen bij een inbraak in een showroom.

Verdachte kan ook fluiten naar rijbewijs

Uit aanvullend onderzoek bleek dat de verdachte al een rijverbod had. Zijn rijbewijs moest daarom worden ingenomen. Daarnaast is de man geen onbekende van de Duitse politie: hij is eerder in beeld geweest vanwege vermogensdelicten. Hij is inmiddels overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, zo meldt de Duitse politie.