Heftig ongeluk in file voor Duitse grenscontrole, rijstrook A1 dicht

Er is opnieuw een ernstig ongeluk gebeurd op de A1 richting Duitsland in de file voor de grenscontroles bij De Lutte, meldt de ANWB. De rechterrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden.

Op de grenscontroles kwam bij de invoering al direct kritiek uit grensgemeenten, door de vrees voor sluipverkeer en toegenomen files, te zien in de video hierboven.

Een politiewoordvoerder meldt dat er meerdere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn, maar zij kan niet zeggen of er ook gewonden zijn. Volgens Rijkswaterstaat staat er momenteel 2,5 kilometer file richting de grens, wat zo'n 11 minuten vertraging oplevert.

Eerder waren er twee dodelijke ongelukken voor de grensovergang bij De Lutte. Een 26-jarige man uit Hengelo en een 31-jarige man uit Polen raakten allebei in botsing met een vrachtwagen, met fatale afloop. In beide gevallen stond er een grenscontrolefile.

Sinds de start van de grenscontroles in september vorig jaar worden weggebruikers via onder meer borden langs de weg gewaarschuwd voor files. Na de dodelijke ongelukken besloot Rijkswaterstaat deze attendering te intensiveren, door verkeer bijvoorbeeld al eerder te waarschuwen voor de mogelijke files.

Hart van Nederland/ANP