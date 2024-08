Geschokte fan Noortje ziet Taylor Swift-concert in Wenen gecanceld worden

Drie concerten van wereldster Taylor Swift in het Oostenrijkse Wenen zijn gecanceld om een terroristische dreiging. Ook Nederlandse fans waren onderweg om een van die concerten bij te wonen. De teleurstelling is enorm, zegt de Brabantse Noortje. "Een uur geleden waren we nog aan het praten over onze outfits..."

Woensdagmiddag zijn ze nog naar het Ernst Happel Stadion geweest waar het eerste concert donderdag zou worden gehouden. "Daar hebben we toen nog merchandise gehaald", zegt de Swiftie-met-een-zachte-g. "We zagen toen al wat politie rondlopen, maar niet echt opvallend veel, het leek niet heel gek. Maar toen wisten we ook nog niet over de gepoogde aanslag."

'Nare nasmaak'

Noortje is op visite bij haar beste vriendin Aline die in de Oostenrijkse hoofdstad woont. "Het was voor ons beide een hele schok toen we hoorden dat de mogelijke aanval tijdens het concert zou moeten plaatsvinden. En we hadden nooit gedacht dat het daadwerkelijk gecanceld zou worden", zegt ze teleurgesteld.

Noortje en Aline zitten - op moment van schrijven - de teleurstelling even te verwerken met een drankje erbij. "We weten het gewoon even niet meer. Ik heb geen idee wat we morgen gaan doen. En ik zit nu met merchandise die altijd een nare nasmaak zal houden...", besluit ze treurig.

Aanhoudingen

De fans krijgen volgens de organisatie binnen enkele dagen het geld dat ze betaald hebben voor de tickets, teruggestort. "We hebben geen andere keuze dan de drie geplande shows te annuleren voor ieders veiligheid", aldus de organisator.

Er zijn door de Oostenrijkse politie twee verdachten aangehouden die banden zouden hebben met Islamitische Staat.