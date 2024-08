Gaat Nijmeegse burgemeester 4Daagse lopen nu Oasis weer optreedt?

Een man een man en een woord een woord. Jaren geleden vroeg een verslaggever van De Telegraaf aan de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls: "Wanneer neemt u eens een keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse?" Het antwoord van de immer welbespraakte burgervader luidde: "Dat doe ik als Oasis weer bij elkaar komt."

En laten de twee ruziënde broertjes van deze legendarische Britse rockband nu net deze week vrede hebben gesloten en aangekondigd weer op tournee te gaan. Belofte maakt schuld, maar of Bruls daadwerkelijk mee gaat lopen, is nog maar de vraag.

"Maar ik probeer wel kaartjes voor het concert in Cardiff te krijgen", aldus Bruls die een groot fan van de broers Liam & Noel Gallagher is.

Of hij daadwerkelijk aan het trainen gaat slaan... dat blijft gissen. Maar mocht dat gebeuren, dan wordt Nijmegens eerste burger met open armen ontvangen in de My HealthClub-sportschool in Nijmegen. Instructeur Daan Lichtenberg weet alles van spieren kweken, buikvet verminderen en uithoudingsvermogen. "Van harte welkom!", zegt hij in bovenstaande video tegen Bruls.