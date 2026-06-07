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Veel tranen bij laatste optreden van originele K3: 'Voor altijd jullie K3'

Muziek

Vandaag, 23:01

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Voor duizenden fans kwam zondagavond een bijzonder hoofdstuk ten einde. Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts gaven in de AFAS Dome in België hun allerlaatste concert als K3 Originals.

Sinds afgelopen najaar stond het trio bijna vijftig keer samen op het podium in Antwerpen en Rotterdam. Met de slotshow kwam een einde aan de succesvolle reünie van de oorspronkelijke K3-leden.

Emotioneel begin en einde

De drie zangeressen werden bij hun opkomst met luid gejuich ontvangen. Dat zorgde zichtbaar voor emoties. Op beelden die op sociale media verschenen, was te zien hoe Kathleen een hartje maakte naar het publiek. Maar het meest emotionele moment volgde aan het einde van het concert. Toen namen de zangeressen uitgebreid de tijd om hun fans te bedanken.

"Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om hier te staan", zei Kristel geëmotioneerd tegen het publiek. "Maar het was een hele eer om onze liedjes nog voor jullie te mogen zingen." Kathleen sloot zich daarbij aan. "Misschien valt het doek nu, maar we nemen jullie altijd mee in ons hart. Van Afrika tot in Amerika."

Terug naar het begin

Voor het laatste nummer keerden Karen, Kristel en Kathleen terug naar het begin van hun carrière. De avond werd afgesloten met Heyah Mama, de eerste grote hit van K3 uit 1999.

Na een luid slotapplaus richtten de drie zich nog één keer tot hun fans. "Dankjewel en vergeet alsjeblieft nooit: Ik ben Karen", zei Damen. "Ik ben Kristel", vervolgde Verbeke. "En ik ben Kathleen", aldus Aerts.

"Voor altijd jullie K3", besloten de drie gezamenlijk, waarna ze door de vloer van het podium verdwenen.

Door ANP

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