Een Amsterdamse volkszanger die rapt over yuppen, havermelkelite en de drukte in de Jordaan. Kopere Koos klinkt als een echte volkszanger, maar bestaat helemaal niet. De 61-jarige Jordanees is gemaakt met kunstmatige intelligentie (AI). Maar valt zijn muziek ook in de smaak bij echte liefhebbers van het levenslied? Op het Smartlappenfestival in Utrecht laten we bezoekers en artiesten kennismaken met de digitale zanger.

Achter Kopere Koos zit de Amsterdamse student Stan van de Hare (21). Samen met klasgenoot Martijn Klinkert bedacht hij de artiest voor een schoolopdracht. Inmiddels heeft Koos een compleet levensverhaal en een eigen debuutsingle, "Inburgeringscursus". Daarin neemt hij de veranderingen in Amsterdam op de hak. "Kopere Koos ben ik eigenlijk zelf. Hij heeft niet mijn stem, maar wat hij zegt, zeg ik ook. Alleen wilde ik mezelf niet dat podium geven", vertelt Stan.

'Wil geen stemmen klonen'

De muziek is een combinatie van ouderwetse volksmuziek en moderne rap. Daarmee hoopt Stan jong en oud aan te spreken. Toch roept muziek die met AI is gemaakt ook vragen op. Kun je horen dat een zanger niet echt bestaat? En gaat deze ontwikkeling ten koste van echte artiesten? Stan trekt zelf een duidelijke grens. "Ik wil geen stemmen van bestaande artiesten klonen. Muzikanten maken met hun eigen stem iets moois en rauws. Daar wil ik geen gebruik van maken voor mijn eigen nummers."

Op het Smartlappenfestival in Utrecht wordt de muziek van Koos voorgelegd aan echte liefhebbers van het levenslied. Stan is benieuwd naar hun oordeel. "Jongeren vinden het misschien gaaf en horen mogelijk dat het AI is. Ouderen zullen dat misschien helemaal niet doorhebben." Ondertussen droomt hij al van een optreden in Ahoy. Zelfs zonder echte zanger ziet hij mogelijkheden, bijvoorbeeld met een hologram.