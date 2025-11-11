Terug

VluchtelingenWerk slaat terug met vrolijk AI-lied tegen azc-lied

Vandaag, 07:54 - Update: 1 uur geleden

VluchtelingenWerk Nederland heeft een eigen carnavalslied uitgebracht als reactie op het veelbesproken nummer Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een AZC. Dat protestlied, dat eveneens met behulp van AI is gemaakt, dreigde vorige week de hoogste positie in de Spotify Top 50 te bereiken.

Het nieuwe lied van VluchtelingenWerk draagt de titel Ja, ja, ja, zo is Nederland. Volgens de organisatie is het een "vrolijk nummer met een verbindende boodschap over hoe verschillende culturen onze Nederlandse samenleving verrijken". De organisatie zegt in de afgelopen dagen "talloze" reacties te hebben ontvangen van mensen die zich niet herkennen in het negatieve geluid van het azc-protestlied. "We roepen heel Nederland op om het nummer zoveel mogelijk te beluisteren", zegt Sjoerd Warmerdam, directeur public affairs en strategie.

Het anti-azc-lied lijkt onbedoeld een positief neveneffect te hebben. VluchtelingenWerk meldt dat het aantal nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers afgelopen week het hoogste van dit jaar was. Waar normaal gesproken zo'n 146 mensen zich per week melden, waren dat er nu 231.

Sophie Straat

Het is overigens niet het enige muzikale tegengeluid. Vorige week deden de Dolle Mina's een oproep om massaal het nummer Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap van zangeres Sophie Straat te streamen. Dat protestnummer staat inmiddels op de eerste plek in de Spotify-lijst. Het anti-azc-lied is afgezakt naar plek twee of drie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

