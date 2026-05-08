ZIEN: Hoogste bieder ontvangt Froukjes gesigneerde Playboy

Peter, de hoogste bieder op Froukjes Playboy, was vrijdag samen met zijn vrouw te gast bij Gordon & Froukje bij Radio 10. Daar nam hij het gesigneerde blad in ontvangst. Met een bod van 501 euro voor Alpe d’HuZes was hij andere bieders de baas. En met deze nieuwe aanwinst, is hij superblij.

Peter geeft aan dat hij ook een goede reden had om mee te bieden. "Ik vind het belangrijk dat die ziekte weggaat. Elke euro telt. Zo simpel is het", vertelt hij tijdens de radio-uitzending. En hij heeft niet alleen op de Playboy geboden, ook bracht hij een bod uit voor een bakcursus van Robèrt van Beckhoven.

Voor nu mag hij in ieder geval de gesigneerde Playboy mee naar huis nemen. Maar waar komt het exemplaar dan te hangen? “Boven het bed,” grapt Peter. Tenminste, als zijn vrouw dat goed vindt.

Veilingen

Radio 10 organiseert onder andere een veiling om geld op te halen voor het evenement Alp d'HuZes. Zo kan je bijvoorbeeld veilen op jouw boodschap twee weken lang op een billboard langs de A20 bij Rotterdam-Delfshaven en een all inclusive feest voor 50 personen met Tino Martin.

