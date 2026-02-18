Volg Hart van Nederland
Ziekmelden met een kater, mag dat? 'Mensen denken dat het niet kan'

Vandaag, 16:53

Carnaval is weer voorbij en voor veel feestvierders stond woensdag de eerste werkdag weer voor de deur. Na dagen hossen, weinig slaap en misschien een drankje te veel kan die ochtend zwaar vallen. Maar wat als je je echt beroerd voelt? Mag je je ziekmelden met een kater?

10 procent van de Nederlanders heeft zich wel eens ziekgemeld vanwege een kater, blijkt uit het Hart van Nederland-panel. En daarmee hebben ze niets verkeerd gedaan, zegt sociaal advocaat Jean-Louise van Os. "Veel mensen denken: dat kan niet en dat mag niet, maar je mag je echt wel ziekmelden met een kater."

Volgens hem is de reden van je klachten juridisch niet doorslaggevend. "Je kunt ziek zijn door een kater, je kunt ziek zijn door een ski-ongeluk, je kunt ziek zijn door een blessure bij het voetballen. De oorzaak is niet relevant", legt hij uit aan Hart van Nederland. "De vraag is of je ziek bent. Werkgevers moeten zo'n ziekmelding accepteren."

Twijfelt een werkgever of iemand echt ziek is? Dan mag die via de bedrijfsarts of arbodienst laten controleren of er daadwerkelijk sprake is van ziekte.

Hebben mensen op straat zich weleens ziekgemeld met een kater? Je ziet het in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

