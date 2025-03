Flinke kater door carnaval? Zeg dit niet tegen je baas bij ziekmelding

Na vier dagen feesten, dansen en vooral drinken worden veel carnavalsvierders woensdagochtend wakker met een flinke kater. Sommigen melden zich ziek, maar officieel is een ziekmelding niet bedoeld voor een avondje (of een lang weekend) te veel drinken. Werkgevers kunnen daar echter weinig tegen doen, omdat ze wettelijk niet mogen vragen naar de reden van een ziekmelding.

De gestolen gouden helm uit het Drents Museum is nog altijd spoorloos, maar in een carnavalswinkel in Beverwijk dook afgelopen week een ludieke versie op. Een 3D-geprinte variant van de beroemde helm blijkt een onverwachte hit onder feestvierders.

Wie eerlijk toegeeft dat hij vanwege een (carnavals)kater niet kan werken, kan mogelijk in de problemen komen op het werk. Werkgevers mogen in zo’n geval eisen dat de werknemer gewoon verschijnt of anders een vakantiedag opneemt. In sommige gevallen kan zelfs loon worden ingehouden.

Toch wordt een ziekmelding door overmatig alcoholgebruik meestal gewoon doorbetaald, tenzij de werknemer opzettelijk zijn gezondheid heeft geschaad. "Maar dat is juridisch lastig te bewijzen", zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS.

Bedrijfsarts inschakelen is duur

Over ziekmeldingen door een kater lijkt nog nooit een rechtszaak te zijn geweest. "Waarschijnlijk omdat het vaak om slechts één of twee dagen gaat. Toch kan een werkgever stellen dat een ziekmelding hier niet voor bedoeld is", vertelt Besselink verder. De wet beschermt werknemers echter goed: ze hoeven niet te vertellen waarom ze ziek zijn en de werkgever mag er niet naar vragen.

In theorie zou een bedrijfsarts kunnen beoordelen of iemand écht ziek is of alleen een kater heeft. Maar volgens Besselink komt dat in de praktijk bijna nooit voor. "Het inschakelen van een arts met spoed is duurder dan de ziekmelding accepteren. Voor werkgevers kan dat frustrerend zijn, zeker als ze door afwezig personeel in de problemen komen." In sectoren met personeelstekorten, zoals de zorg en het onderwijs, levert dat extra kopzorgen op.

Hart van Nederland/ANP