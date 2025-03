Te diep in het glaasje gekeken met carnaval? Met deze tips kom je sneller van je kater af

Van plan om dit weekend de bloemetjes flink buiten te zetten? Na een dag hossen, zingen en drinken, ligt er een flinke carnavalskater op de loer. En als je echt pech hebt, moet je samen met die kater wéér de kroeg in. Om jouw carnaval zo gezond mogelijk door te komen (en lekker door kunnen feesten), wat tips op een rij om een kater zo snel mogelijk af te schudden.

Ga je carnaval vieren in Oeteldonk?

1. Drink niet alleen bier

Nee, we hebben het niet over een shotje Salmari tussendoor. Drink water. Alcohol droogt je uit, dus moet je goed hydrateren. Drink bijvoorbeeld na ieder bekertje pils wat water en nog een paar glazen voordat je gaat slapen. Zo voorkom je dat je de volgende ochtend wakker wordt met een bonkend hoofd en een droge mond.

Als water echt niet binnen je carnavalsdieet past, kan een isotone sportdrank of ORS ook helpen om je vochtbalans te herstellen. Koffie of thee kan ook, maar frisdrank kun je beter laten staan. Cola kan bijvoorbeeld helpen tegen misselijkheid, maar heeft als nadeel dat het vocht onttrekt. Ook het glaasje sinaasappelsap bij je ontbijt kun je beter overslaan. Zuren irriteren je maag, die al van slag is.

2. Stap niet meteen de snackbar in

Je hebt 's avonds of de volgende ochtend misschien enorm veel zin in een vette hap, maar als je je beter wil voelen (en weer wat energie wil krijgen), kun je beter gaan voor iets met voedingsstoffen. Alcohol kan er namelijk voor zorgen dat je essentiële stoffen verliest. Het Voedingscentrum raadt daarom gezond eten aan, zoals een boterham, fruit of noten.

3. Beweeg, maar ga niet sporten

De eerste tip waar je brak in je bed waarschijnlijk wel blij van wordt. Het liefst blijf je in een foetushouding in bed liggen, maar doe dat ook niet. Beweeg een beetje, maar maak het niet te uitdagend. Maak bijvoorbeeld een wandeling buiten of doe wat stretches om de bloedsomloop op gang te krijgen. Frisse lucht is sowieso een goed idee, want dat kan ook helpen tegen de misselijkheid.

Sporten is niet handig, want zweten zorgt ervoor dat je vocht verliest. En dat heb je bij een kater juist hard nodig.

4. Slaap voldoende

Een goede nachtrust is van cruciaal belang om te herstellen van een kater. Probeer minstens zeven tot acht uur te slapen om je lichaam tijd te geven om te herstellen. Je voelt misschien de druk om je pak weer aan te trekken en je snel weer te melden bij je vrienden, maar blijf 's ochtends wat langer liggen en laat de carnavalskrakers nog even uitstaan.

Als je een flinke kater hebt en je vermoedt dat je inmiddels wel uitgefeest bent, doe je er goed aan om een rustige dag in te plannen. Neem een warme douche, neem een paracetamol of ibuprofen en kruip je bed weer in.

5. Slik geen aspirine

Neem een pijnstiller. Als je hoofdpijn hebt, kan een paracetamol wonderen doen. Maar pas op met aspirine, want dat kan je maag en lever extra belasten. Neem een paracetamol met een groot glas water en je voelt je binnen no-time weer iets menselijker.