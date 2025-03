Einde dreigt voor de feestwinkel van Geert en Desiree: 'Wil dit gewoon niet kwijt'

Het zouden toptijden moeten zijn voor de feestwinkel van Desiree en Geert Jansen in Valkenswaard, maar ze kunnen niet echt genieten van het vrolijke carnavalspubliek dat door de zaak loopt. De winkel moet stoppen van de gemeente, omdat ze niet binnen het bestemmingsplan passen. En dat betekent het einde van dat wat ze het liefste doen.

"Het is mijn lief en leed en dat pakken ze van je af", vertelt een emotionele Desiree aan Hart van Nederland. "Het is iets wat ik supergraag doe." De feestwinkel wordt gezien als onderdeel van kleinschalige detailhandel en dat mag niet op een industrieterrein, waar de winkel van Desiree zit. "In principe hebben ze gelijk", geeft Desiree toe. "Maar ik heb zoiets van: maak een uitzondering. We maken zoveel mensen blij. Waarom zo moeilijk doen?"

Nog niet voorbij

Dat ze mensen blij maken, blijkt wel uit de steun die ze ontvangen. "Elke klant vraagt: 'Hoe voel je je?' en 'Wat jammer dat jullie dichtmoeten'. Ze leven ontzettend mee. Vanochtend heb ik bloemen gekregen, gisteren een taart." Het doet Desiree zichtbaar veel. "Het is ongelofelijk. Mensen zijn zo lief. Dat had ik niet verwacht. En dat wil je niet kwijt."

Gelukkig mogen ze met carnaval nog openblijven. "4 maart moeten we dicht. En ik heb een dwangsom van 400.000 euro gekregen, dus opengaan is geen optie." Toch houdt het stel hoop. "We hebben het bijltje er nog niet bij neergelegd. We gaan eerst lekker carnaval vieren en daarna gaan we weer in gesprek met de gemeente. We hopen dat we eruit komen."

Volgens gemeente wel hoop

Volgens wethouder Rens Pijnenburg van Ruimtelijke Ordening van gemeente Valkenswaard is het nog niet helemaal voorbij voor Geert en Desiree. "De ondernemer zou wel op de huidige locatie kunnen blijven, als hij zich houdt aan het toegestane gebruik ter plaatse. Dan mag hij dus feestkleding verkopen tot een oppervlakte van maximaal 150m2. De verkoop van die feestkleding moet dan wel ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebruik op die locatie."