ZIEN: Spectaculaire acties van hulpdiensten op strand Vlissingen

Het strand van Vlissingen wordt donderdag omgetoverd tot een spectaculair oefenterrein voor hulpdiensten tijdens Rescue Zeeland. Van blusboten tot helikopters: bezoekers krijgen een unieke blik op hoe hulpverleners te werk gaan. Een van de hoogtepunten? Een bloedstollende demonstratie van de Dienst Speciale Interventies (DSI), de elite-eenheid van de politie. Gijzelingen, terreur of vuurwapengevaar, zij deinzen nergens voor terug.

"We hebben dit jaar echt een overvol programma", vertelt organisator Dennis Castel. "Parachutisten springen uit vliegtuigen en ook is voor het eerst het NAVO-radarvliegtuig te bewonderen. Deze wordt overgevlogen vanuit Duitsland."

Ook wordt er een demonstratie gegeven door vier kleine vliegtuigen. "En daarnaast hebben we nog natuurbrandbestrijding die laat zien hoe ze branden bestrijden."

Aan het einde van de dag geeft de DSI een demonstratie. "Dit zijn de mensen die, ik zeg altijd, de Ridouan Taghi's uit hun huis halen. Dit team was ook betrokken bij de gijzeling in de Apple Store."