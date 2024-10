Wilfred Genee wil best naar Songfestival: 'Als ik het land moet helpen'

Een nieuwe potentiële inzending voor het Songfestival heeft zich kenbaar gemaakt. Wilfred Genee heeft er geen problemen mee om ons land te gaan vertegenwoordigen op het liedjesfestijn, zo maakte hij vanochtend bekend bij Radio 538. "Als ik het land moet helpen, dan wil ik me best opwerpen als het echt nodig is", zegt hij in bovenstaande video.

De Vandaag Inside-presentator is vrijdagochtend te gast bij de 538 Ochtendshow om zijn nieuwe single te promoten. 'Zomaar Een Avond In De Kroeg' is een hobbyproject van Genee, die zichzelf niet meteen als serieuze zanger ziet. "Het is allemaal nog steeds een grapje", geeft hij aan. Toch is hij niet te beroerd om ons land te helpen als de AVROTROS geen geschikte kandidaat voor het Songfestival volgend jaar in Zwitserland kan vinden. "Als ik het land moet helpen, dan wil ik me best opwerpen als het echt nodig is", zegt hij.

Middelvinger naar Songfestival

Maar niet iedereen in de studio is gelijk overstag, want Genee kan toch helemaal niet zingen? "Dan mag er geen vals nootje klinken he", stelt nieuwslezer Florentien. "Het is een middelvinger naar het Songfestival", kaatst Genee terug. Die stelt dat we deze editie juist iemand moeten sturen die helemaal niet kan zingen.

Selectiecommissie

Vrijdag komt een selectiecommissie bijeen om de Nederlandse inzending voor 2025 te bepalen. Totdat er een besluit is, blijft het speculeren wie de vlag zal dragen. Eerder deze week werd bekend dat ons land volgend jaar gewoon meedoet aan het Eurovisie Songfestival. AVROTROS bereidt zich voor om beter voor de dag te komen, terwijl de EBU (Europese Radio-Unie) extra maatregelen neemt om het evenement veiliger te maken. Joost Klein gaf aan sowieso niet meer te willen.