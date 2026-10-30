Enorme operatie in Vught: historisch treinstation van 900 ton verplaatst

Voor de rest van Nederland is het stationsgebouw in Vught waarschijnlijk niet meer dan een mooi oud stationsgebouw. Voor de Vughtenaren is dat anders. Er moest een creatieve oplossing worden bedacht toen bleek dat het station moest wijken voor belangrijke werkzaamheden aan een nieuw verdiept spoor. De oplossing werd het verplaatsen van het 900 ton wegende gebouw. Zo kan de geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog bewaard blijven.

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Naar verwachting duurt de verplaatsing nog tot het begin van de middag. Het trekt veel bekijks. Veel mensen drommen samen bij de hekken. Voor geïnteresseerden is er zelfs een speciale tribune ingericht op het parkeerterrein van het station. Bewoner Wouter woont tegenover het gebouw en staat er ook bij.

Verbindingsschakel in Tweede Wereldoorlog

"Fantastisch om te zien hoeveel animo er voor is", vertelt hij aan Hart van Nederland. Voor de Vughtenaren is het een icoon van het dorp, want het stamt uit 1868. "Het heeft wel wat dat dit stukje geschiedenis zo bewaard blijft." Want het is niet zomaar een station.

"Het is een verbindingsschakel geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog", legt historicus Henk Smeets uit. "Mensen die naar kamp Vught werden gebracht kwamen hier aan. Joden die naar vernietigingskampen zoals Westerbok werden hier op de trein gezet."

Een dronefoto van de verplaatsing van het monumentale gebouw van het treinstation Vught. Het gebouw, inclusief de kelder, wordt 13,6 meter verschoven richting het centrum van Vught.

Levens gered

Een van de belangrijke mensen uit die tijd is Willem Jooren. Hij was stationschef ten tijde van de oorlog en heeft veel voor zijn ogen zien gebeuren. "Opa heeft dit zijn hele leven bijgedragen. Hij heeft er nooit veel over verteld, dat hebben we allemaal later moeten horen via andere wegen", vertelt kleindochter Marianne Coppens. "Hij heeft zelfs mensen nog uit de rij van de trein gehaald en ze in de kelder verstopt. Hij heeft veel levens gered hierdoor."

Dat het station door de verplaatsing blijft bestaan, maakt haar trots. "Er is ook een gedenkteken voor de mensen die zijn gedeporteerd, ook met aantallen. Op deze manier gaan mensen het nooit vergeten."

Uniek om te doen

Veertien meter verderop moet het pand uiteindelijk terechtkomen. "Het is echt uniek dat we dit kunnen doen", zegt omgevingsmanager Ricardo Nuijens. "Vorige week is hij al tachtig centimeter omhoog gegaan en alles eronder gezet wat nodig is." Daarna wordt het gebouw millimeter voor millimeter en centimeter voor centimeter verplaatst.

"Naar verwachting rijdt de eerste trein door de verdiepte bak in 2030", aldus Nuijens.