Gigantisch superjacht van 80 meter trekt veel bekijks op weg naar Rotterdam

Verkeer

Vandaag, 15:36

In Alphen aan den Rijn was het woensdag opnieuw een bijzonder gezicht op het water. Een 80 meter lang megajacht voer langzaam door de stad. Het schip wordt in meerdere etappes verplaatst van de werf op Kaageiland richting Rotterdam en wordt daarbij begeleid door Koninklijke Van der Wees.

Langs de route, onder meer in Alphen aan den Rijn, stonden veel mensen te kijken naar het enorme schip, dat nauwkeurig onder de bruggen door moest worden gemanoeuvreerd.

Luxe op het water

Het jacht is in ongeveer een jaar tijd afgebouwd en valt op door de luxe aan boord. Zo beschikt het over een grote beachclub van twee verdiepingen, een zwembad met glazen bodem en meerdere wellnessruimtes.

Bron: MediaTV

Ook het ontwerp van het jacht trekt de aandacht. Op het dek bevindt zich een open zonnedek met bar en een wintertuin die kan worden afgesloten met glazen panelen. Voorop het schip ligt een helikopterplatform dat ook gebruikt kan worden als sportveld.

Na de tocht gaat het jacht verder richting Rotterdam, waar de volgende fase richting oplevering begint. Of het schip probleemloos door alle smalle bruggen en rivieren komt, moet nog maar blijken.

Door Britt Louman

