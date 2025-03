ZIEN: Megajacht 'van F1-baas' vaart door Alphen aan den Rijn en past maar nét

Inwoners van Alphen aan den Rijn konden woensdagmiddag een bijzonder watertransport aanschouwen. Het bijna 80 meter lange megajacht 'Faith', dat volgens het blad Schuttevaer eigendom is van miljardair en Formule 1-baas Lawrence Stroll, voer dwars door Alphen aan den Rijn. En dat paste precies.

Het luxe jacht is vanaf een werf in Aalsmeer onderweg naar Rotterdam voor een eerste proefvaart op zee. Het enorme gevaarte trok langs de vaarroute volop bekijks, is op beelden te zien.

F1

Schuttevaer meldt dat het luxe jacht eigendom is van de Canadees Lawrence Stroll, de eigenaar van het Formule 1-team Aston Martin. Zijn zoon, de Formule 1-coureur Lance Stroll, rijdt ook voor dat team. Mogelijk vaart het jacht hierna direct door naar Monaco voor de Grand Prix eind mei.