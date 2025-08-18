Terug

Bijzondere beelden: Nederlands bedrijf verplaatst complete houten Zweedse kerk

Vandaag, 17:18

Het is letterlijk en figuurlijk een 'Mammoet-operatie': het verplaatsen en verhuizen van een compleet Zweeds stadscentrum omdat op die plek mijnbouw moet komen. De woningen worden met stalen balken ondersteund en met vrachtwagens verplaatst door het Nederlandse bedrijf Mammoet, gespecialiseerd in hijs- en transportwerk. Vanaf maandag vindt het huzarenstuk plaats: het verplaatsen van de houten kerk van Kiruna, uitgeroepen tot één van de mooiste gebouwen van Zweden.

Het godshuis krijgt een nieuwe bestemming, 5 kilometer verderop. Deze operatie duurt 2 dagen.

Het verplaatsen van een compleet stadscentrum is een wonderlijk gezicht en daarom komt ook de Zweedse koning Carl Gustaf een kijkje nemen. En hij is niet de enige. De ogen van de wereld zijn momenteel gericht op Kiruna. In de mijnbouwstad is geen hotelkamer meer te boeken en de halve wereldpers is er neergestreken.

Het stadscentrum van Kiruna moet wijken voor mijnbouw. Dat klinkt misschien gek, maar is het beslist niet. In het gebied ligt de grootste ijzerertsmijn ter wereld, die werk biedt aan heel veel Zweden. Ook zijn er tal van bodemschatten die het Scandinavische land veel opleveren. Daarom heeft men er voor gekozen om het stadscentrum te verplaatsen.

