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Complete varkensstal opgetild en 150 meter verderop neergezet in Aagtekerke

Verkeer

Vandaag, 16:33

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Een bijzondere verhuizing in Zeeland: in Aagtekerke is een complete voormalige varkensstal opgetild en zo'n 150 meter verderop weer neergezet. De opvallende operatie duurde enkele uren.

Het terrein waarop de stal stond, is onlangs verkocht. De nieuwe eigenaar wilde de loods graag behouden als opslagruimte. Slopen en een nieuw gebouw neerzetten bleek echter duurder dan de bestaande stal verplaatsen.

Na dagen van voorbereidingen was het donderdag zover. Over een speciaal aangelegde route werd de stal stap voor stap naar de nieuwe locatie gereden, zoals je op bovenstaande video ziet. Daar werd het gebouw weer op zijn plek gezet.

Door Redactie Hart van Nederland
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