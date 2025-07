Vervoerders zetten extra treinen in rond Nijmeegse Vierdaagse

NS en Arriva zetten in de week van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten extra treinen in van en naar Nijmegen. Zo willen de vervoerders de grote stroom reizigers goed opvangen.

In de vroege ochtend laat NS extra treinen rijden vanuit Den Bosch, Utrecht Centraal en Zwolle, zodat wandelaars op tijd bij de start zijn. Gedurende de dag, ’s avonds en zelfs ’s nachts rijden langere en extra treinen van en naar Nijmegen.

Vorig jaar was de 50-jarige Diana uit Roosendaal net te laat met het ophalen van haar startbewijs. Toch liep ze mee, zo is te zien in deze video:

1:23 Diana kwam één minuut te laat voor ophalen startbewijs 4Daagse

Ook Arriva breidt de dienstregeling uit. Van zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 juli zijn er extra nachttreinen tussen Arnhem en Doetinchem en tussen Elst en Tiel. Deze sluiten aan op de NS-treinen vanuit Nijmegen. Op de wandeldagen rijden er de hele nacht door treinen tussen Nijmegen en Venray.

Controles

De NS laat weten dat reizigers bij station Nijmegen gecontroleerd worden op een geldig vervoersbewijs. Dat gebeurt vaker bij grote evenementen, zoals carnaval of Koningsdag.

Vorig jaar kwamen ongeveer een miljoen mensen af op de Vierdaagsefeesten, 47.000 mensen deden mee aan het wandelevenement. Om de doorstroom van de vele reizigers op het station van Nijmegen goed te laten verlopen, worden er extra medewerkers van de NS en Arriva ingezet. Ook komen er toegangspoortjes voor de ingang.