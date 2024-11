Bijzonder veel beschuit met muisjes: een vierling geboren in het Radboudumc

Bevallingen gebeuren elke dag, maar deze bevalling is toch wel heel erg bijzonder. In het Radboudumc is deze week een vierling geboren. Het Nijmeegse ziekenhuis meldt op sociale media dat alles goed is verlopen.

Voor de geboorte van de vier kinderen stonden veel medewerkers van het ziekenhuis paraat. "Zo zijn er per baby minstens een arts en een verpleegkundige nodig. Daarnaast zijn er anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, een anesthesioloog en een gynaecoloog", aldus het academische ziekenhuis.

Wat ook niet vaak voorkomt is het feit dat veel medewerkers in hetzelfde bedrijf tegelijkertijd zwanger worden. Begin vorig jaar was het raak in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Zie hierboven de video.

Ook qua ruimte in de operatiekamer (OK) moest worden geïmproviseerd en werd de naastgelegen OK omgebouwd naar opvangruimte. Op foto's van het ziekenhuis is onder meer te zien dat verpleegkundigen op een rij klaarstaan om de kindjes aan te pakken van de gynaecoloog. Op hun OK-muts dragen ze een cijfer, "zodat duidelijk is welk van de vier kindjes naar wie moet".

ANP