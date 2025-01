Recordhouder Nijmeegse Vierdaagse Bert van der Lans (92) overleden

Bert van der Lans, de recordhouder van de Nijmeegse Vierdaagse, is woensdagavond overleden in zijn woonplaats Nijmegen. De geboren Hagenees werd 92 jaar oud en overleed in het bijzijn van zijn familie.

Van der Lans liep maar liefst 71 keer de Vierdaagse, en blijft daarmee het onbetwiste recordhouder van het grootste wandelevenement ter wereld. Hij werd elke keer aan de finish opgewacht door zijn vrouw, Ria. Van der Lans was een symbool van positiviteit en plezier tijdens de mars, en inspireerde vele lopers.

In 2019 liep Van der Lans voor de laatste keer de Vierdaagse uit. Een paar jaar later besloot hij vanwege zijn gezondheid definitief te stoppen, maar zijn liefde voor de Vierdaagse bleef groot. In 2023 ontving hij uit handen van burgemeester Hubert Bruls de Traianuspenning voor zijn bijdragen aan het evenement.

De familie Van der Lans bedankt iedereen voor de vele liefdevolle reacties die ze de afgelopen jaren mochten ontvangen.