Bevrijdingsfestivals opgelucht: kabinet trekt eindelijk structureel de portemonnee

De jaarlijkse bevrijdingsfestivals in Nederland krijgen voortaan vaste financiële steun van het kabinet. Dat zegt staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) vrijdag in een interview met De Telegraaf. De festivals, die op 5 mei in veertien steden worden georganiseerd, kwamen de afgelopen jaren steeds in de knel door een tekort op de begroting. Voor sommige dreigde zelfs het einde, maar die dreiging is nu van de baan.

Bij het festival in Zwolle wordt sterk geleund op vrijwilligers. In de bovenstaande video is te zien dat ook veel jongeren de handen uit de mouwen steken.

De steun komt uit een groter pakket waarmee het kabinet de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog wil versterken. In totaal gaat het om 6,5 miljoen euro extra per jaar vanaf 2029. Een deel daarvan gaat nu dus naar de bevrijdingsfestivals. Het geld komt uit de kas van het ministerie van Volksgezondheid. Er is wel één voorwaarde: de festivals moeten duidelijk laten zien dat ze draaien om het vieren van vrijheid.

Dit jaar kregen de festivals nog eenmalig 700.000 euro na aandringen van de Tweede Kamer. Maar vanaf nu is de afspraak structureel. Daarmee lijkt er eindelijk rust te komen voor de organisatoren, die jarenlang moesten lobbyen en afwachten of er geld kwam. Ondanks sponsoring, drankverkoop en hulp van gemeenten was dat niet genoeg om de boel financieel rond te krijgen.

Dilan Yeşilgöz reageert op X verheugd op het besluit van het kabinet. "Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid moet je koesteren en vieren", aldus de VVD-leider. "Goed dat het kabinet daar nu structureel aan bijdraagt en organisatoren van deze mooie feesten meer zekerheid geeft!"

'Niet meer van ijsschots naar ijsschots'

De festivals zijn sinds vorig jaar oktober gebundeld onder één paraplu: de Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland. Voorzitter Hans Laroes is opgelucht. "De grootste winst is dat die afspraken structureel zijn", zegt hij tegen het AD. "We hebben steeds van ijsschots naar ijsschots moeten springen. Dat is nu voorbij."

Laroes benadrukt dat de nieuwe vaste steun het mogelijk maakt om in rust te bouwen aan inhoudelijke programma’s. "Dit betekent dat je ieder jaar de tijd hebt om aan een goed programma te werken. En dat je dus iedere keer weer de overheid kunt overtuigen van de lol, de noodzaak en de inhoud."

Ook geld voor andere organisaties

Ook andere organisaties profiteren van het nieuwe potje. Zo wordt er ook geïnvesteerd in oorlogsmusea, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en verschillende herinneringscentra zoals Kamp Westerbork, Kamp Vught en het Oranjehotel.