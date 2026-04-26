Utrecht: kom niet meer naar binnenstad voor Koningsnacht

De gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen tijdens Koningsnacht. Het is volgens de gemeente te druk op meerdere plekken en routes, waardoor toegang tot pleinen niet meer mogelijk is.

"Het is te druk op meerdere evenementen en/of routes in onze binnenstad. Toegang tot de pleinen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer naar de stad", aldus de gemeente.

Eerder op de avond meldde de gemeente al dat het Janskerkhof vol zat. Later volgde ook Vredenburg: "Je komt hier niet meer binnen."

Andere bekende feestplekken in de stad zijn onder meer het Domplein en het Stadhuisplein.