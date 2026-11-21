Welke gemeente verbreekt het record schoentje zetten? Het record is al acht jaar in handen van de gemeente Emmen. Kinderen zetten daar in 2018 precies 2190 schoentjes neer voor de Sint. Sindsdien is het record nog nooit verbroken. Purmerend streed vorig jaar om de eer, maar haalde het niet. Dit jaar doet Heerhugowaard een poging.

Kinderen mochten hun eigen schoen of een zelfgemaakt schoentje meenemen. Een dag eerder konden scholen zelfs al met de klas schoentjes zetten in het winkelcentrum Middenwaard. Die werden vervolgens ook meegenomen in de officiële recordpoging. "Ik ben heel benieuwd of het record natuurlijk gehaald gaat worden", zegt een assistent van de Sint tegen Hart van Nederland. "Sinterklaas heeft genoeg om alle schoenen te vullen, altijd."

Ben je benieuwd of ze het record hebben gehaald? Bekijk dan de bovenstaande video.