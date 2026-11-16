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Van LEGO tot een eigen paard: dit staat op de verlanglijstjes voor Sinterklaas

Kopen en besparen

Vandaag, 11:29

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Sinterklaas is weer in het land en dat betekent dat kinderen weer massaal hun schoen gaan zetten. Maar wat willen ze dit jaar eigenlijk voor cadeautjes? In de 538 Ochtendshow delen luisteraars wat er op de verlanglijstjes van hun kinderen staat.

Dit alles wordt gevraagd nadat blijkt dat bepaald speelgoed dit jaar vergeleken met vorig jaar wel zeventig procent duurder is geworden. Bij veel kinderen staat ook toch het ouderwetse speelgoed op de lijstjes. Van dino's uit de nieuwste film van PAW Patrol tot lego en barbies. Een meisje heeft wel een hele bijzondere en grote wens. Bij de dochter van een luisteraar staat een eigen paard bovenaan het verlanglijstje. "Maar het wordt toch hobby horsen."

Kosten lopen op

De Sint moet dit jaar flink in de buidel tasten voor de wensen van de kinderen. "Het loopt bij ons aardig op. Een of andere T-rex is al zo'n 50 tot 80 euro. Dus dit jaar gaan we voor een paar goede dingen waar ze echt interesse in hebben" laat een luisteraar weten.

Een andere luisteraar probeert slim in te kopen. "Ik speur toch ook wel Marktplaats of Vinted af. Dat scheelt wel in de kosten."

In bovenstaande video hoor je welke cadeautjes bovenaan de verlanglijstjes staan.

Door Redactie Hart van Nederland

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