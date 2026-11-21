Actievoerders van antiracisme-actiegroep 'Zeeland kan het' zijn zaterdag in Arnemuiden bekogeld met eieren. De demonstranten protesteerden in de Zeeuwse plaats tegen zwartgeschminkte pieten bij de sinterklaasintocht.

De Mobiele Eenheid stond bij het demonstratievak tussen de actievoerders en inwoners die tegen de komst van de actiegroep waren. Een onbekend aantal mensen gooide vanaf de andere kant van het vak met eieren.

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Bus bekogeld

Het groepje van zes actievoerders arriveerde iets voor 14.00 uur met een touringcar in Arnemuiden en vertrok ruim een half uur later weer. Bij vertrek werd ook de bus bekogeld met eieren. De demonstranten waren niet zoals aangekondigd aanwezig bij de intochten in Axel en Goes.