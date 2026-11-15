Zwartgeschminkte pieten duiken op bij verschillende intochten: niet overal welkom

Op verschillende plekken in Nederland waren dit weekend groepen zwartgeschminkte pieten aanwezig. Niet alleen bij de landelijke intocht in Grave, maar ook in Den Bosch en op Urk waren tientallen Zwarte Pieten te zien.

In Den Bosch deelden zondag zo'n twintig Zwarte Pieten snoepgoed uit aan voorbijgangers. Ze waren aanwezig bij een demonstratie van Defend Den Bosch, enkele honderden meters van de officiële intocht. De groep sprak zelf van "gewoon een gezellig sinterklaasfeest met traditionele Zwarte Pieten". De gemeente Den Bosch laat weten dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden en dat de intocht "is verlopen zoals verwacht en gehoopt, met veel blije kinderen".

Niet overal welkom

Bij de landelijke intocht in Grave werden zaterdag zo'n 35 Zwarte Pieten toegelaten tot het evenemententerrein met als voorwaarde dat ze zich aan de huisregels zouden houden. Volgens de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt is dat ook gebeurd.

Op Urk probeerde een groep van dertig Zwarte Pieten zaterdagmiddag het intochtterrein op te komen, maar zij werden volgens de gemeente tegengehouden. Op Urk was het tijdens de intocht verboden "onherkenbaar" geschminkt te zijn. Ook in verschillende horecazaken werden deze pieten geweigerd. Volgens de woordvoerder is het in elk geval in één horecagelegenheid niet goed gegaan. Daar waren volgens haar toch zwartgeschminkte pieten binnen.

Na de intocht liep het op Urk alsnog uit de hand. Op de video boven dit artikel is te zien dat de politie moest ingrijpen.