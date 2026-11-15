OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwartgeschminkte pieten duiken op bij verschillende intochten: niet overal welkom

Evenementen

Vandaag, 17:32

Link gekopieerd

Op verschillende plekken in Nederland waren dit weekend groepen zwartgeschminkte pieten aanwezig. Niet alleen bij de landelijke intocht in Grave, maar ook in Den Bosch en op Urk waren tientallen Zwarte Pieten te zien.

In Den Bosch deelden zondag zo'n twintig Zwarte Pieten snoepgoed uit aan voorbijgangers. Ze waren aanwezig bij een demonstratie van Defend Den Bosch, enkele honderden meters van de officiële intocht. De groep sprak zelf van "gewoon een gezellig sinterklaasfeest met traditionele Zwarte Pieten". De gemeente Den Bosch laat weten dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden en dat de intocht "is verlopen zoals verwacht en gehoopt, met veel blije kinderen".

Niet overal welkom

Bij de landelijke intocht in Grave werden zaterdag zo'n 35 Zwarte Pieten toegelaten tot het evenemententerrein met als voorwaarde dat ze zich aan de huisregels zouden houden. Volgens de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt is dat ook gebeurd.

Op Urk probeerde een groep van dertig Zwarte Pieten zaterdagmiddag het intochtterrein op te komen, maar zij werden volgens de gemeente tegengehouden. Op Urk was het tijdens de intocht verboden "onherkenbaar" geschminkt te zijn. Ook in verschillende horecazaken werden deze pieten geweigerd. Volgens de woordvoerder is het in elk geval in één horecagelegenheid niet goed gegaan. Daar waren volgens haar toch zwartgeschminkte pieten binnen.

Na de intocht liep het op Urk alsnog uit de hand. Op de video boven dit artikel is te zien dat de politie moest ingrijpen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zwart geschminkte pieten zorgen voor onrust op Urk, politie grijpt in
Crime
Zwart geschminkte pieten zorgen voor onrust op Urk, politie grijpt in
Sinterklaasintocht in Grave trekt 25.000 bezoekers: 'Fantastisch feest'
Evenementen
Sinterklaasintocht in Grave trekt 25.000 bezoekers: 'Fantastisch feest'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.