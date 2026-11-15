Zwart geschminkte pieten zorgen voor onrust op Urk, politie grijpt in

Op Urk is het zaterdagavond onrustig geweest na de intocht van Sinterklaas. Bij de beruchte 'relrotonde' verzamelden zich groepen zwart geschminkte pieten, waarna zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken en afval in brand werd gezet. Ook ontstond verderop brand in de struiken. De politie moest ingrijpen om de rust te herstellen.

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De ongeregeldheden vonden plaats rond de rotonde bij De Akkers en de Lange Dam. De brandweer moest in actie komen om een brand in de struiken langs de Lange Dam te blussen. Agenten vormden ondertussen een linie om de onruststokers op afstand te houden.

Nadat het vuur was geblust, keerde de rust langzaam terug. De politie stuurde de laatste aanwezigen naar huis. Twee hondengeleiders stonden uit voorzorg klaar, maar de politiehonden hoefden niet te worden ingezet. Rond middernacht konden de agenten vertrekken.

Extra maatregelen na eerdere rellen

De gemeente Urk had voorafgaand aan de sinterklaasintocht al extra maatregelen genomen vanwege ongeregeldheden in voorgaande jaren. Zo werd zaterdag extra gecontroleerd op zwart geschminkte gezichten.

Volgens de burgemeester moesten mogelijke relschoppers op die manier zoveel mogelijk uit de anonimiteit worden gehaald. Ook horecazaken weigerden zaterdagavond bezoekers met geschminkte gezichten.