Zwarte Piet nauwelijks meer te zien, maar naam blijft populair onder Nederlanders

Er zijn in Nederland nauwelijks nog zwarte pieten te zien, en toch noemt bijna driekwart van de Nederlanders de helpers van Sinterklaas nog zo. Slechts een derde is het eens met de veranderingen die Piet de afgelopen jaren doormaakte. Dit blijkt uit een peiling van Panel Inzicht, uitgevoerd in opdracht van het AD.

De afgelopen tien jaar verdween Zwarte Piet op veel plekken uit het straatbeeld en van televisie. Zo introduceerde het Sinterklaasjournaal roetveegpieten en andere varianten. Ook bij veel intochten veranderde het uiterlijk van Piet. Grote winkelketens kiezen er inmiddels vaak voor om vooral Sinterklaas op hun verpakkingen te zetten.

Zwarte Piet is nog altijd populair

Uit de peiling blijkt dat 72 procent van de Nederlanders nog altijd spreekt van Zwarte Piet in plaats van Piet. Dat percentage ligt zelfs iets hoger dan bij een vergelijkbaar onderzoek drie jaar geleden. Vooral onder 50- tot 64-jarigen is de naam populair: 80 procent gebruikt die nog. Onder jongeren van 18 tot 24 jaar is dat 68 procent.

Slechts 36 procent van de ondervraagden staat achter de veranderingen in het uiterlijk van Piet. Daarnaast vindt 84 procent dat het sinterklaasfeest sinds de pietendiscussie minder leuk is geworden.

Daarmee lijkt de uitslag aan te sluiten bij het panelonderzoek dat Hart van Nederland eind oktober hield onder ruim 2.200 mensen. Uit dat onderzoek blijkt dat een grote meerderheid (72 procent) liever kiest voor een volledig zwart geschminkte Piet. Toch vindt bijna twee derde ook de roetveegpiet acceptabel. In de bovenstaande video leggen we het je uit.

'Afscheid Zwarte Piet in een onomkeerbaar proces'

Hoewel de cijfers erop wijzen dat veel Nederlanders vasthouden aan Zwarte Piet, maakt Jerry Afriyie, voormalig voorman van de vorig jaar gestopte actiegroep Kick Out Zwarte Piet, zich geen zorgen. "Het afscheid nemen van Zwarte Piet is een onomkeerbaar proces", zegt hij tegen de krant.

Afriyie ziet in de cijfers geen reden om te twijfelen aan de veranderingen. Volgens hem draait het niet om de vraag hoeveel Nederlanders goede herinneringen hebben aan Zwarte Piet, maar om de bereidheid rekening te houden met mensen die zich door de figuur gediscrimineerd voelen. "Het gaat erover of een meerderheid van de Nederlanders tolerant genoeg is om rekening te houden met mensen die discriminatie ervaren, en ervoor te zorgen dat het voor iedereen een feest zonder bijsmaak wordt."