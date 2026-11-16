BSO in Ermelo slaat Sinterklaasfeest bewust over: keuze zorgt voor discussie

Geen schoencadeautjes, geen Pieten en ook geen Sinterklaasfeest. Bij een buitenschoolse opvang in Ermelo slaan ze het sinterklaasfeest bewust over. Niet omdat ze tegen het feest zijn, maar omdat kinderen volgens de opvang in deze periode al genoeg spanning en drukte ervaren.

De BSO moet in hun ogen een plek zijn om juist even tot rust kunnen komen. Die keuze zorgt voor flink wat discussie onder volwassenen in het land. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt, dat zo'n 60 procent van de Nederlanders deze reden onzin vindt, 29 procent vindt het wel begrijpelijk en 11 procent heeft geen mening.

Hectische periode

"We merken dat het een hectische periode is voor kinderen en op heel veel plekken te maken krijgen met het Sinterklaasfeest", legt Jochem Dekker van de BSO uit. "Zodoende hebben wij er voor gekozen om een plek te creëren waar de kinderen er even niet mee bezig hoeven te zijn."

Het besluit van de BSO werd door het overgrote deel van de ouders goed ontvangen. De kinderen zelf zijn ook positief. "We vieren het overal al. Op school, thuis, bij opa en oma."