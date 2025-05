Bikkelen voor het goede doel: 24 uur lang schapen scheren

In Heerenveen is vrijdag een bijzondere uitdaging begonnen: twee van Nederlands beste schapenscheerders zijn daar 24 uur lang onafgebroken bezig met het scheren van honderden schapen. En dat doen ze niet zomaar. Johannes Kloosterman en Gerrit Crum zetten zich met deze recordpoging in voor KWF Kankerbestrijding. "We hopen zo'n 1400 schapen te kunnen scheren."

Kloosterman, viervoudig Nederlands kampioen, en Crum, die net naast de titel greep, hebben beiden van dichtbij meegemaakt wat kanker met een familie doet. Voor Johannes was het deze week nog pijnlijk actueel: hij moest dinsdag naar de uitvaart van zijn schoonvader, die aan de ziekte overleed. Met dit initiatief willen ze iets terugdoen.

Zweten

Het duo werkt zich op de Sportweg in Heerenveen letterlijk in het zweet. Iedere twee uur krijgen ze een korte pauze, maar verder gaan ze non-stop door. Doel is om zo veel mogelijk te scheren. "Het is zwaar werk," zegt Kloosterman tegen Hart van Nederland. "Als we op dit tempo doorscheren, lijken wij de 1400 te gaan halen."

De actie is een flinke logistieke operatie. Dankzij Schapenhouderij By de Hân konden de mannen rekenen op genoeg ‘materiaal’. De boerderij stelde een groot deel van haar kudde beschikbaar, die normaal in Heerenveen en De Fryske Marren graast.

Doneren

De burgemeesters van Heerenveen en De Fryske Marren, Avine Fokkens-Kelder en Klaas Agricola, gaven vrijdag het officiële startsein. Als alles volgens plan verloopt, zijn de mannen tot zaterdag 18.00 uur druk bezig met de recordpoging. Bezoekers kunnen de mannen komen aanmoedigen en doneren via een speciale KWF-pagina. Inmiddels is er al ruim 10.000 euro opgehaald.