Rechter zet definitief streep door afgelast festival Amsterdam: 'Doodsteek'

Het housefestival Music On in Amsterdam gaat dit weekend definitief niet door. De gemeente heeft zaterdag op het laatste moment de vergunning voor het feest ingetrokken. De organisator spande een kort geding aan om het besluit terug te laten draaien, maar de rechter heeft dat afgewezen.

Het festival is met 20.000 bezoekers uitverkocht. Het zou zaterdag om 12.00 uur zijn begonnen in het Meerpark in de wijk Watergraafsmeer. Dat mocht niet doorgaan omdat de Omgevingsdienst van de gemeente een negatief advies had gegeven over de tentconstructies op het terrein. Daardoor kan de veiligheid van de aanwezigen volgens de gemeente niet gegarandeerd worden.

Of de bezoekers hun geld terugkrijgen, is volgens een woordvoerder van het festival nog niet duidelijk. "Vandaag waren wij vooral gefocust op of het festival nog doorgang kon vinden. Nu de uitspraak er is, gaat er een team aan de slag met wat alle gedupeerde mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen verwachten."

Doodsteek

Volgens AT5 kreeg de organisatie vanochtend om 10.00 uur pas te horen dat de vergunning was ingetrokken. De organisatie spande direct een kort geding aan dat om 14.00 uur via teams plaatsvond. "Dit is de doodsteek voor ons", zei een withete Marnix Bal, de organisator van het festival die ook achter Loveland zit, tegen AT5.

"Ik heb dit in dertig jaar nog nooit meegemaakt. Nooit, nooit, nooit. In dertig jaar Loveland hebben we nog nooit iets verkeerds gebouwd. Na dertig jaar goede dienst kan ik dit niet volgen."