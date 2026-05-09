Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rechter zet definitief streep door afgelast festival Amsterdam: 'Doodsteek'

Evenementen

Vandaag, 16:35

Link gekopieerd

Het housefestival Music On in Amsterdam gaat dit weekend definitief niet door. De gemeente heeft zaterdag op het laatste moment de vergunning voor het feest ingetrokken. De organisator spande een kort geding aan om het besluit terug te laten draaien, maar de rechter heeft dat afgewezen.

Het festival is met 20.000 bezoekers uitverkocht. Het zou zaterdag om 12.00 uur zijn begonnen in het Meerpark in de wijk Watergraafsmeer. Dat mocht niet doorgaan omdat de Omgevingsdienst van de gemeente een negatief advies had gegeven over de tentconstructies op het terrein. Daardoor kan de veiligheid van de aanwezigen volgens de gemeente niet gegarandeerd worden.

Of de bezoekers hun geld terugkrijgen, is volgens een woordvoerder van het festival nog niet duidelijk. "Vandaag waren wij vooral gefocust op of het festival nog doorgang kon vinden. Nu de uitspraak er is, gaat er een team aan de slag met wat alle gedupeerde mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen verwachten."

Doodsteek

Volgens AT5 kreeg de organisatie vanochtend om 10.00 uur pas te horen dat de vergunning was ingetrokken. De organisatie spande direct een kort geding aan dat om 14.00 uur via teams plaatsvond. "Dit is de doodsteek voor ons", zei een withete Marnix Bal, de organisator van het festival die ook achter Loveland zit, tegen AT5.

"Ik heb dit in dertig jaar nog nooit meegemaakt. Nooit, nooit, nooit. In dertig jaar Loveland hebben we nog nooit iets verkeerds gebouwd. Na dertig jaar goede dienst kan ik dit niet volgen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Festival Amsterdam op laatste moment geannuleerd, organisatie stapt naar rechter
Festival Amsterdam op laatste moment geannuleerd, organisatie stapt naar rechter
Populaire festivals verkopen maar niet uit: wat is er aan de hand?
Populaire festivals verkopen maar niet uit: wat is er aan de hand?
Familie bouwt eigen festival: oma (77) gastvrouw, neef is dj
Familie bouwt eigen festival: oma (77) gastvrouw, neef is dj

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.