Festival Amsterdam op laatste moment geannuleerd, organisatie stapt naar rechter

Het housefestival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Het festival zou op zaterdag en zondag plaatsvinden in het Meerpark, maar werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk.

Het evenement zou om 12.00 uur van start gaan en was al uitverkocht. Volgens media als Het Parool en AD zouden er 20.000 bezoekers op af komen.

De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat de Omgevingsdienst een negatief advies heeft gegeven over de tentconstructies. "Daardoor is het onmogelijk om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te garanderen." De gemeente zegt de teleurstelling voor de bezoekers en organisatie te begrijpen. "Maar de veiligheid van het publiek en medewerkers gaat voor alles."

'Geschokt en diep teleurgesteld'

De organisatie laat weten "geschokt en diep teleurgesteld" te zijn. "Wij kregen deze informatie zelf vandaag pas en verzamelen momenteel meer informatie. We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte van de volgende stappen en verdere details", valt te lezen op de website van Music On. De organisatie roept mensen op niet naar het festivalterrein te komen. "U krijgt geen toegang."

De organisatie van het festival zegt dat ze net voor aanvang pas te horen kreeg dat bezoekers geen toegang zouden krijgen en wil dit nu afdwingen bij de rechter. Volgens de woordvoerder van de gemeente dient de zaak om 14.00 uur.