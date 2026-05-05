Jostiband straalt op Bevrijdingsfestival: 'In één woord: heel geweldig'

De Jostiband is maandag te zien op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle, waar duizenden mensen samenkomen om de vrijheid te vieren. Voor de band is het een bijzondere dag: als Ambassadeurs van de Vrijheid reizen ze langs verschillende festivals in het land. En daar genieten ze zichtbaar van.

Bandleden Riet en Charief vertellen hoe zij deze dag beleven en wat het voor hen betekent om hier op het podium te staan. Voelen ze zich echte popsterren? Je ziet het in bovenstaande video.