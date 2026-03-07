Volg Hart van Nederland
Familie bouwt eigen festival: oma (77) gastvrouw, neef is dj

Evenementen

Gisteren, 22:54

Als je een familie vol festivalliefhebbers hebt en het festivalseizoen weer begint, waarom organiseer je dan niet gewoon zelf een festival? Dat dachten ze bij de Brabantse familie Van Kaathoven. Zo gezegd, zo gedaan: in Beek en Donk ontstond ineens een nieuw festival. Opvallend, want veel festivals hebben het momenteel juist zwaar.

Oma van 77 staat er als gastvrouw, moeder en dochter zitten achter de kassa, een neef draait als dj, nichtjes staan achter de bar en een oom bakt de burgers. Voor het derde jaar op rij organiseren Jordy van Kaathoven en zijn familie op eigen houtje een festival. "We hadden dit nooit kunnen doen als ik niet zulke goede vrienden had die mij hierbij helpen. Doordat we voor een lage prijs dingen kunnen inkopen, neer kunnen zetten en regelen, blijft het leuk. Anders kost het veel te veel, waardoor we dit nooit hadden kunnen doen. Daar zijn we ons ook heel bewust van", zegt Jordy.

Hoe het eruitziet om een festival met je familie op te zetten, zie je in de video boven dit artikel.

Door Noortje de Vries

