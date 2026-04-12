Wauw: Cees loopt marathon Enschede 250 keer

Het steekt de mensen in Enschede nog wel eens: de marathon die zij organiseren is vaak op hetzelfde moment als de Rotterdamse marathon en daar gaat eigenlijk altijd alle aandacht naartoe. Zonde, zo vinden ze in de Overijsselse plaats. Met een recordaantal dit jaar van maar liefst 21.000 deelnemers willen zij ook gezien worden.

Een van die duizenden deelnemers zet zondag een extra bijzondere prestatie neer: Cees van Reemst. Deze 73-jarige sportieveling voltooide namelijk zijn 250ste marathon. Een ongekende prestatie die de handen van vrienden, familie en vele toeschouwers op elkaar kreeg.

