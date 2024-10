Sportieve premier: Schoof rent halve marathon Amsterdam, maar wel onder deze schuilnaam

Als je zondag langs de kant stond bij de Amsterdamse marathon, heb je hem misschien wel voorbij zien komen: premier Dick Schoof. Tussen alle debatten door liet hij zijn sportieve kant zien, want hij deed mee aan de halve marathon. Maar niet onder zijn eigen naam.

Hij liep mee onder de naam Peter Jansen, zodat hij niet te volgen was. Zijn eigen voornaam stond wel op zijn startnummer. Volgens Schoof was het "wel even werken". Hij liet zich naar eigen zeggen "lekker enthousiasmeren door het publiek" en kreeg onderweg ook aanmoedigingen van mensen. "Hey Dickie, hey Schoofie, hey, onze minister-president," hoorde Schoof naar eigen zeggen.

Schoof liep de ruim 21 kilometer in een tijd van 1:53:00, blijkt uit de uitslagen van de organisatie. Van de premier is bekend dat hij een fanatiek marathonloper is.

Asielnoodwet

Door de marathon voelt de premier zich helemaal klaar voor deze week, zei hij zondag. Maandagavond praat hij met PVV-leider Geert Wilders en tijdelijk NSC-leider Nicolien van Vroonhoven over de asielnoodwet. "Net zoals ik die halve marathon heb gelopen, zo haalt het kabinet ook de eindstreep," aldus Schoof, die erkende dat het een belangrijke week wordt.