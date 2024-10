Na het weekend weer topoverleg asielnoodwet tussen Wilders, Schoof en NSC

Opnieuw volgt er een topoverleg over de asielnoodwet. Maandagavond zal premier Schoof met PVV-voorman Geert Wilders en tijdelijk partijleider van NSC Nicolien van Vroonhoven erover praten. Vrijdagmiddag is er door de betrokkenen ook al gepraat over maatregel, die nu onderwerp is van hevig gekibbel in het kabinet.

Dit laatste gesprek zou in goede sfeer verlopen zijn. En dat moet ook wel, want de partijen hebben tot volgende week vrijdag om er met elkaar uit te komen. Dan is het kabinet namelijk van plan een knoop door te hakken over de veelbesproken maatregel om de asielinstroom te beperken.

Wilders hamert al langere tijd op de komst van de noodwet, iets dat ook te zien is in bovenstaande video.

Spoedwet?

Het onderwerp is een echt gevoelig punt binnen de coalitie. Als het aan Wilders en zijn partij ligt had de wet er eerder gisteren dan vandaag al geweest. NSC zit aan de andere kant van het spectrum en twijfelt enorm of het wel rechtstatelijk is om het noodrecht in te zetten. Wilders heeft inmiddels wel laten weten dat de onderhandelingen inderdaad op goede toon verlopen.

Een woordvoerder van Schoof zegt dat de gesprekken doorgaan en dat nog steeds "diverse opties" op tafel liggen, zoals de premier eerder deze week ook zei. Een van de alternatieven waarover gesproken wordt volgens Haagse bronnen, is om strenge asielmaatregelen in een spoedwet te regelen. Mocht daarvoor gekozen worden dan kan er waarschijnlijk gerekend worden op flinke steun in de Eerste Kamer en ook bij een aanzienlijk deel van de oppositie in de Tweede Kamer.

Mochten de gesprekken tussen NSC en PVV goed verlopen dan is de verwachting dat VVD en BBB later in de week ook zullen aanschuiven, denken Haagse bronnen.

ANP