Topatlete Sifan Hassan wint de marathon van Sydney

De Nederlandse topatlete Sifan Hassan heeft de marathon van Sydney gewonnen bij de vrouwen. De olympisch kampioene liep de wedstrijd over 42,195 kilometer in een tijd van 2 uur, 18 minuten en 22 seconden en bleef daarmee boven haar Europees record van 2.13.44.

Hassan was met haar tijd de snelste vrouw ooit bij een marathon op Australische bodem. De marathon van Sydney telde ongeveer 35.000 deelnemers. De wedstrijd behoorde voor het eerst tot de major marathons.

Na de race verklaarde de atlete dat ze in de eindfase van de wedstrijd moest boeten voor een snelle start. "Ik heb in het begin te hard gepusht en mijn lesje geleerd. Nu weet ik dat dat niet werkt", aldus de 32-jarige die zei zich "blij en vereerd" te voelen dat zij de eerste winnares is van de Australische race als major marathon. Sydney is na Tokio, Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York de zevende marathon met die elitestatus.

Geen WK

Hassan voltooide in Australië haar zesde marathon. Ze debuteerde in april 2023 met de winst in Londen. Daarna volgde een overwinning in Chicago in 2.13.44 (de tijd die nog altijd in de boeken staat als de derde ooit gelopen). In 2024 schreef ze geschiedenis door in Parijs de olympische marathon te winnen, twee dagen nadat ze een bronzen medaille had behaald op de 10.000 meter op de baan.

Sifan Hassan heeft de harten van veel Nederlanders gestolen, zo ook van de fans in deze video:

1:34 Dit zijn de grootste fans van Sifan Hassan

Dit voorjaar eindigde Hassan als derde in de marathon van Londen. Ze kondigde aan dat ze weer baanwedstrijden zou gaan lopen, maar daar kwam het niet van. De geboren Ethiopische koos voor het hardloopavontuur in Sydney en mist daardoor de WK atletiek in Tokio, die over een kleine twee weken beginnen.

ANP