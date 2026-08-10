Meer dan 520 meldingen van discriminatie tijdens WorldPride

Meer dan 520 meldingen van discriminatie zijn tijdens de WorldPride binnengekomen bij Stichting RITA Community. Alleen afgelopen weekend ging het om 74 meldingen. De aantallen zijn bijgewerkt tot maandagochtend en lopen nog altijd op, zegt bedenker en medeoprichter Jerrald Justin.

De WorldPride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Dit internationale lhbtqi+-evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden en dit jaar was dat Amsterdam. Het viel tegelijk met de jaarlijkse Pride Amsterdam.

"Het is een verdrietig succes", zegt Justin. "Dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastiggevallen." De cijfers liegen niet volgens hem. "Nu moeten we aan de slag met z'n allen. Dit gaat iedereen aan."

Safer Spaces

Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten Safer Spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Justin laat weten dat er naar schatting tientallen keren gebruik is gemaakt van deze plekken in de stad.

Het meldpunt RITA is enkele jaren geleden in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het probleem zou zo ook beter zichtbaar worden. De cijfers laten volgens RITA zien dat veel lhbtqi+'ers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte.