OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Maartje en Tamara voor het eerst als dragqueen naar buiten: 'Trots'

Evenementen

Vandaag, 11:40

Link gekopieerd

Amsterdam stroomt zaterdag tijdens de Canal Parade vol met uitgedoste mensen. Maar niet voor iedereen is het even gemakkelijk om al in de outfit naar de hoofdstad te reizen. Daarom is op Amsterdam Centraal een speciale ruimte ingericht waar mensen zich kunnen omkleden: Change Station.

"Change Station is geboren uit noodzaak, omdat niet iedereen zich veilig voelt om zich al in vol ornaat te kleden in de trein", zegt organisator Maarten Lamme. "We willen mensen een veilige plek bieden zodat ze zich toch mooi kunnen aankleden, zich kunnen kleden als zichzelf."

Maartje en Tamara gingen zaterdag voor het eerst als dragqueen naar buiten. Op bovenstaande video zie je hoe de voorbereidingen gingen.

Door Jamie van Velzen

Lees ook

Na aanval op Pride in Berlijn houdt Amsterdam veiligheid extra in de gaten
Na aanval op Pride in Berlijn houdt Amsterdam veiligheid extra in de gaten
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.