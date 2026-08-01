Maartje en Tamara voor het eerst als dragqueen naar buiten: 'Trots'

Amsterdam stroomt zaterdag tijdens de Canal Parade vol met uitgedoste mensen. Maar niet voor iedereen is het even gemakkelijk om al in de outfit naar de hoofdstad te reizen. Daarom is op Amsterdam Centraal een speciale ruimte ingericht waar mensen zich kunnen omkleden: Change Station.

"Change Station is geboren uit noodzaak, omdat niet iedereen zich veilig voelt om zich al in vol ornaat te kleden in de trein", zegt organisator Maarten Lamme. "We willen mensen een veilige plek bieden zodat ze zich toch mooi kunnen aankleden, zich kunnen kleden als zichzelf."

Maartje en Tamara gingen zaterdag voor het eerst als dragqueen naar buiten. Op bovenstaande video zie je hoe de voorbereidingen gingen.