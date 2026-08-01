Pride Amsterdam: heel drukke maar ook gemoedelijke dag

"Het is heel druk, maar tegelijkertijd ook erg gemoedelijk", zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam over de Canal Parade die zaterdagmiddag werd gehouden op de Amsterdamse grachten. "We horen van veel mensen dat ze het zo belangrijk vonden om zich juist nu te laten zien."

Volgens de woordvoerder maken bezoekers zich zorgen over de afname van acceptatie en de toename van onveiligheid rondom de lhbtiq+-gemeenschap en zorgt dat ervoor dat nog meer mensen de "verbroedering en verbinding" rond de Canal Parade opzoeken. "We zijn er hier voor elkaar. Iedereen mag er zijn."

Tachtig versierde schepen droegen tijdens de Canal Parade de themaboodschap uit van deze World Pride: Unity (eenheid), met veel muziek en dans. Het is voor het eerst dat het wereldwijde evenement in Amsterdam wordt gehouden. "Laten we vooral heel trots zijn dat we zo'n evenement mogen hosten. We hebben vandaag laten zien in wat voor een waanzinnig mooi en vrij land we leven."

Demonstraties

Tijdens de botenparade vonden enkele incidenten met pro-Palestinademonstranten plaats. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht in het centrum van Amsterdam werd beklad met rode verf. En op beelden van AT5 was te zien dat enkele demonstranten een boot van Deutsche Bank bespoten en met hangladders bij een brug boten probeerden tegen te houden. De politie greep daarbij direct in. De incidenten hebben volgens een woordvoerder voor zover bekend niet voor vertragingen gezorgd.

Voor de jury was het kiezen van de winnaars in vier categorieën "een lastige klus", zegt juryvoorzitter Cornald Maas. "Er was geen enkele boot die niet mooi was vormgegeven." The Kissing Couple kreeg uiteindelijk de prijs voor beste verbeelding van het thema. Op de boot waren Donald Trump en Vladimir Poetin te zien als kussend stel in het Delfts blauw.

De Boekenboot won in de categorie beste statement. Op de boot werd volgens de jury "treffend verbeeld" hoe in veel landen queer literatuur niet meer toegankelijk is. "En dat ook nog eens door queer schrijvers." Wat Maas betreft mag er volgend jaar wel weer "iets meer rauwheid" te zien zijn op de boten. "Vroeger zag je boten met veel bloot, waar mensen dan aanstoot aan namen. Dat zie je nu allemaal een stuk minder. Het activisme is groot, in weerwil van de beeldvorming."