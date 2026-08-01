Spannend moment voor queer vluchtelingen: eerste keer Pride

Zijn wie je wil zijn. Dat is voor veel mensen helaas nog steeds ondenkbaar. Zeker voor Nakanyike en Ebrima, die beiden uit hun thuisland vluchtten vanwege hun geaardheid en hier op een COA-opvanglocatie verblijven. In Nederland voelen zij zich vrij en wagen ze zich voor het eerst aan een Pride evenement, om te laten zien dat zij trots zijn op wie zij zijn.

Nakanyike vluchtte uit Oeganda nadat haar vader te weten kwam dat zij meer geïnteresseerd was in vrouwen dan in mannen. Na een helse periode kwam Nakanyike via een aantal omzwervingen terecht in Nederland.

Ebrima verliet Gambia omdat dat land niet toestaat om homoseksueel te zijn en zijn familie hem wilde aangeven bij de politie.

In bovenstaande video doen ze hun verhaal.