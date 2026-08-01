OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Spannend moment voor queer vluchtelingen: eerste keer Pride

Evenementen

Vandaag, 15:59

Link gekopieerd

Zijn wie je wil zijn. Dat is voor veel mensen helaas nog steeds ondenkbaar. Zeker voor Nakanyike en Ebrima, die beiden uit hun thuisland vluchtten vanwege hun geaardheid en hier op een COA-opvanglocatie verblijven. In Nederland voelen zij zich vrij en wagen ze zich voor het eerst aan een Pride evenement, om te laten zien dat zij trots zijn op wie zij zijn.

Nakanyike vluchtte uit Oeganda nadat haar vader te weten kwam dat zij meer geïnteresseerd was in vrouwen dan in mannen. Na een helse periode kwam Nakanyike via een aantal omzwervingen terecht in Nederland.

Ebrima verliet Gambia omdat dat land niet toestaat om homoseksueel te zijn en zijn familie hem wilde aangeven bij de politie.

In bovenstaande video doen ze hun verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Honderden herdenken in Utrecht aanslag tijdens Berlin Pride
Honderden herdenken in Utrecht aanslag tijdens Berlin Pride
Na aanval op Pride in Berlijn houdt Amsterdam veiligheid extra in de gaten
Na aanval op Pride in Berlijn houdt Amsterdam veiligheid extra in de gaten
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.