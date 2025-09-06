Terug

Wereldrecord watertrappelen verbroken in Amsterdam: 1411 mensen deden mee

Gisteren, 20:57

Amsterdam stond zaterdag in het teken van watertrappelen. Op de Keizersgracht en in diverse zwembaden in en rond de stad gingen honderden kinderen en volwassenen tegelijk het water in. Samen met andere locaties in het land deden om 15.55 uur in totaal 1411 mensen mee. Daarmee is het oude record van 1231 deelnemers uit 2012 officieel verbroken.

De actie maakte deel uit van de Jeugdfonds Waterspelen, georganiseerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volgens het fonds zijn er in Nederland nog altijd te veel kinderen zonder zwemdiploma en wordt het belang ervan onderschat. "Het fonds wil ouders en kinderen inspireren om te blijven bewegen in het water en zwemsport leuk en toegankelijk te maken", laat de organisatie weten.

Wethouder haalt zwemdiploma A

De Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki deed niet alleen mee, maar haalde op dezelfde dag ook zijn zwemdiploma A. "Nederland is natuurlijk een waterrijk land, dus het is des te belangrijker dat kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen", zegt Mbarki. Hij wijst erop dat schoolzwemmen eind vorige eeuw is afgeschaft en dat het nu sterk per gemeente verschilt of kinderen worden aangemoedigd zwemles te volgen. "Ik vind dat zwemmen een basisvaardigheid is, net als taal en rekenen."

Voor Mbarki zelf gold: beter laat dan nooit. Hij begon dit jaar met zwemlessen, omdat hij als kind nooit een diploma had gehaald. "Ik kan stellen dat mijn kinderen eerder hun zwemdiploma hebben gehaald dan ik, dus voor hen is vandaag ook een leuke dag."

